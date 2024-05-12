الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الوادى الجديد يكلف ريحان بإدارة مستشفى الفرافرة المركزى

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

كلف د.هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الأحد، د.أحمد محمد ريحان قائم بأعمال مدير مستشفي الفرافرة المركزي، وتكليف د.فوزي توفيق وكيل المستشفي بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

كما كلف السيد عمار محمد، مدير إداري لمستشفي الفرافرة المركزي، وتكليف السيد فيصل على محمد مدير مالي للمستشفي بجانب عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة

كما وجه هارون الشكر والعرفان للسادة القائمين على العمل بمستشفي الفرافرة المركزي على ما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية وهم: 
الدكتورة ميرفت سعيد راشد مديرة مستشفي الفرافرة، والدكتور محمد جمعة محمد وكيل مستشفي الفرافرة المركزي، وحمدي حمودة، مدير إداري المستشفي، وعلاء مسعد محمد، مدير مالي المستشفي مع استمرارة بالعمل بالادارة المالية بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة يتابع الوحدات الصحية بالخارجة 

تفقّد د.هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الوحدات الصحية التابعة لمركز الخارجة لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري، والاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء د.محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

تابع وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الانضباط الإداري وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والأمصال والتطعيمات، مشيدًا بالتزام الفريق الطبي بوحدة شرق بولاق الصحية من ناحية الانضباط الإداري والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة.

ووجّه هارون بالتنسيق بين مدير الإدارة الصحية بالخارجة ومدير إدارة الصيدلة لتوفير أدوية الطوارئ بوحدة الجزائر وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة بوحدة فلسطين مع التشديد على قائمة الأدوية، والتحقيق مع أطباء وحدة صنعاء الصحية للخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

ووجَّه وكيل وزارة الصحة بتجهيز حقيبة الطوارئ بكل من وحدتيِّ فلسطين وبولاق لسرعة التعامل مع الحوادث، وإعادة تدوير القوى العاملة من أفراد هيئة التمريض لسد العجز بين الوحدات في حال حدوثه.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد مستشفى الفرافرة المركزى الوحدات الصحية الاطمئنان على جاهزية المنشآت

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