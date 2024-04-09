محافظ الوادى الجديد يوجّه برفع درجة الاستعداد ورصد التعديات على أملاك الدولة خلال العيد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية

وشدد محافظ الوادي الجديد على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الأطباء في مناوباتهم.

وكذلك تكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد. ورصد أي تعديات على أملاك وأراضي الدولة من خلال المرور الميداني ووحدة المتغيرات المكانية والتعامل الحاسم معها.

تجهيز 141 مسجدًا و11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

وصرّح اللواء دكتور محمد الزملوط بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش 11 ساحة كبرى و141 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه "الزملوط" بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات، والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.