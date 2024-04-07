الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

وتابع الموقف التنفيذي بمباني التعامل مع الجمهور ومجمع المحاكم ومبنى الجهات الحكومية، موجهًا بسرعة التنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتوصيل خدمات الإنترنت للمباني، بالإضافة إلى استكمال تركيب أنظمة التهوية والتكييف، وبدء أعمال الفرش والتأثيث بمبنى مديرية التربية والتعليم.


طرح أعمال إنشاء وصيانة ١٩ مدرسة

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، طرح أعمال إنشاء وتوسعة ٧ مدارس وصيانة ١٢ مدرسة أخرى بمراكز المحافظة، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية في إطار خطة التوسع في المنشآت التعليمية ورفع كفاءة المدارس الموجودة.

وأشار "الزملوط " إلى أن خطة الإنشاءات تشمل إنشاء أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بمنطقة طريق الداخلة ومبنى توسعة لمدرسة الخارجة الرسمية لغات بالخارجة ومبنى توسعة وتطوير بمدرسة عدن الإبتدائية وإحلال كلي لمدرسة التحرير الإبتدائية بالداخلة، وإنشاء مبنى توسعة بمدرستي الثانوية الزراعية وأبو بكر الصديق الصناعية بالفرافرة.


نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد "المركز التكنولوجي" بالخارجة

 

وتفقّدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، يرافقها السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد حسام مدير المركز.

والتقت المواطنين داخل المركز؛ للاطمئنان على سهولة ويسر الإجراءات والعمليات داخل المنظومة الإلكترونية للمركز، ومناقشة مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة، والتي حظيت برضاء المواطنين والتأكيد على سهولة التعامل معها.

كما قدّمت التهنئة لفريق عمل ملف التميز الحكومي بمناسبة اختيار المركز ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية ضمن 320 مركز تكنولوجي مشارك بجائزة التميز الحكومي 2024، مُشيدةً بمستوى  الخدمات المقدمة، ووجهت بصرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز، متمنيةً مواصلة الجهد المتميز لتحقيق الصدارة بالتصفيات الختامية.

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