طرح أعمال إنشاء وصيانة 19 مدرسة بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، طرح أعمال إنشاء وتوسعة ٧ مدارس وصيانة ١٢ مدرسة أخرى بمراكز المحافظة، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية في إطار خطة التوسع في المنشآت التعليمية ورفع كفاءة المدارس الموجودة.

وأشار "الزملوط" إلى أن خطة الإنشاءات تشمل إنشاء أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بمنطقة طريق الداخلة، ومبنى توسعة لمدرسة الخارجة الرسمية لغات بالخارجة، ومبنى توسعة وتطوير بمدرسة عدن الإبتدائية، وإحلال كلي لمدرسة التحرير الإبتدائية بالداخلة، وإنشاء مبنى توسعة بمدرستي الثانوية الزراعية وأبو بكر الصديق الصناعية بالفرافرة.

محافظ الوادي الجديد يُكرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية

كماةقام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته لمركز الفرافرة، بتكريم الفائزين بالمركز الأول بالمسابقة الرمضانية التي نظمها المركز في ١٢ فئة، شملت حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والإنشاد الديني والأسر القرآنية وغيرها، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لجميع رعاة المسابقة من المستثمرين وأبناء المركز، لرعايتهم الكريمة وتقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمسابقة، كما أعرب عن تقديره لجميع المشاركين وخاصة حفظة القرآن الكريم.

كما أعلن المحافظ عن منح رحلة عُمرة لأقدم محفظي القرآن الكريم بالمركز، تقديرًا لرحلة عطاءه في خدمة كتاب الله، كما منح رحلتين عمرة لإحدى الأسر القرآنية التي تضم ٣ أبناء من حفظة القرآن كاملًا.

الزملوط يتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، وذلك ضمن جولته المتواصلة بالمركز يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وعدد من التنفيذين المعنيين.

وأكد المحافظ أن نسبة التنفيذ بالمشروعات المختلفة بلغت ٩٥ ٪ موجهًا بتسوية وتجميل المنطقة أمام نقطة الإسعاف، وحصر وتسجيل أي ملاحظات بالتنسيق مع جهات التنفيذ وسرعة تعديلها وتلافيها.