الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب الوادى يُكرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية فى الفرافرة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته لمركز الفرافرة، بتكريم الفائزين بالمركز الأول بالمسابقة الرمضانية التي نظمها المركز في ١٢ فئة، شملت حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والإنشاد الديني والأسر القرآنية وغيرها، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لجميع رعاة المسابقة من المستثمرين وأبناء المركز، لرعايتهم الكريمة وتقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمسابقة، كما أعرب عن تقديره لجميع المشاركين وخاصة حفظة القرآن الكريم.

كما أعلن المحافظ عن منح رحلة عُمرة لأقدم محفظي القرآن الكريم بالمركز، تقديرًا لرحلة عطاءه في خدمة كتاب الله، كما منح رحلتين عمرة لإحدى الأسر القرآنية التي تضم ٣ أبناء من حفظة القرآن كاملًا.

محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن
محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن
محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن
محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن
محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن
محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن
محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن
محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين في مسابقة القرأن
محافظ الوادي الجديد مركز الفرافرة الفائزين المسابقة الرمضانية حفظ القران الكريم جوائز مالية منح رحلة ع مرة لأقدم محفظي القرآن الكريم

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