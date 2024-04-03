بقيمة 300 ألف جنيه.. توزيع جوائز مالية على حفظة القرآن بالوادى الجديد

شهدت قرية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، إقامة احتفالية كبرى لتوزيع جوائز مالية لـ حفظة القرآن الكريم بقيمة 300 ألف جنيه، بالتنسيق بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت رعاية الدكتور مختار دياب مدير عام الأوقاف بالمحافظة، واللواء ياسر كمال رئيس مركز ومدينة الداخلة، وبدعم أحد رجال الأعمال.

حضر الاحتفالية المهندس عبد الحكم جبالي رئيس حزب حماة وطن، وأيمن حنفي رئيس التنظيم بحزب مستقبل وطن، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأهالي

وأكد الدكتور مختار دياب، مدير عام الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، خلال الاحتفالية التي أقيمت بقرية الجديدة اليوم، على شكره وامتنانه بدعم أصحاب الخير وأصحاب الفضل لحفظة القرأن الكريم وتشجيعهم على حفظ كتاب الله عز وجل من خلال الجوائز المالية والعينية التي يتبرعون بها سنويًا من خلال إطلاق أكبر مسابقة للقرأن الكريم بالمحافظة.

وأضاف "دياب" أن حافظ القرآن في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالي، مرددًا يا حافظ القرآن هنيئًا لك هذا القبول في الأرض وفي السماء، هنيئًا لمن من الله عليه بحفظ كتابه فقد اصطفاه من بين الناس جميعًا.

وقال الشيخ أشرف نمر، مدير إدارة الإوقاف بالداخلة، أن كثير من الناس يغفلون عن فوائد حافظ القرآن الكريم ومرتبته التي أعدها الله تبارك وتعالى لحفظة كتابه، مؤكدًا أن فوائد القرآن الكريم عديدة، منها أن حافظ القرأن من أهل الله وخاصته، وأن القرأن يرفع صاحبة، رفعة القدر في الدنيا، حافظ القرآن مغبوط في الدنيا والاخرة فإن أهل الدنيا يغبطون حافظ القرآن على المكانة التي وصل إليها بحفظه لكتاب الله.

وأكد "نمر" إن لحافظ القرآن أجرًا عظيمًا عند الله؛ فإن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويُعلي منزلته ودرجته في الجنة؛ فيكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة، ويتعدى نفعه لغيره في الدنيا والآخرة، ويكون له عظيم الأثر في حياته وبعد مماته وخلال الاحتفالية تم توزيع الجوائز المالية لحفظة القرآن الكريم لجميع الفائزين بقيمة 300 ألف جنيه.

مديرية الأوقاف تبدأ اختبار حفظة القرأن الكريم

وأطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، في الرابع من شهر رمضان الجاري، المسابقة الكبرى لأبناء المحافظة في حفظ القرآن الكريم، في إطار تشجيع أبناء الوادى الجديد، على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، والتعاون والتنسيق بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت رعاية الدكتور مختار دياب، مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

وأكد الدكتور مختار دياب، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، أن المسابقة تضم أربعة مستويات، المستوى الأول حتى سن 10 أعوام ويشمل حفظ ربع القرآن من سورة يس إلى سورة الناس، والمستوى الثاني حتى سن 15 عامًا ويشمل حفظ نصف القرآن من صورة الكهف إلى سورة الناس، والمستوى الثالث حتى سن 20 عامًا ويشمل حفظ ثلاثة أربع القرآن من سورة الأعراف وحتى صورة الناس، والمستوى الرابع حتى 25 عامًا في حفظ القرآن الكريم كاملًا، وذوي الاحتياجات الخاصة بأي قدر محفوظ من القرآن.

وشملت المسابقة ثلاثة مراكز إدارية "الداخلة، الفرافرة، بلاط" كما شملت المسابقة الجنسين ذكور وإناث بأعمار مختلفة.

إحتفالية توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم بالوادي الجديد

إحتفالية توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم بالوادي الجديد

إحتفالية توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم بالوادي الجديد

إحتفالية توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم بالوادي الجديد

إحتفالية توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم بالوادي الجديد