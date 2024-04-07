الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخص فى حادث انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد

أنقلاب سيارة ميكروباص
أنقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 11 شخص منذ قليل أثر أنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخارجة _ أسيوط في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لاقرب مستشفي لتلقي العلاج

تلقي اللواء محمد ابو الليل مساعد وزير الداخلية لامن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق الخارجة _ أسيوط في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخص وهم :- عبد الله مهدي محمد، سعديه احمد شيخون، محمد متولي عبد الرحمن، محمد حسني صالح، عادل محمود سليمان، محمود عادل محمود، سحر احمد حسن، ايمان محمود عز الدين، زياد احمد سعد، محسن شعبان عبد الحليم، مها احمد حسن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفاة 3 شباب في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

ولقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثين منفصلين بمركزي الداخلة والفرافرة في الوادي الجديد.

حيث لقي شاب مصرعة اليوم الأربعاء أثر تصادم لودر مع دراجة نارية بطريق " موط – العوينات " بالقرب من مطار، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الحثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول جثه هامدة لشاب في العقد الثلاثيني إلى مستشفى الداخلة العام، وتبين ومصرع سعد محمد سفينة سيد، 32 عامًا، إثر تصادم لودر مع دراجة نارية بطريق "موط – العوينات" بالقرب من مطار مركز الداخلة.

جري تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث.

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إصابة 11 شخص فى حادث انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد

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