الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الوادى الجديد تطرح لحومًا بلدية طازجة بسعر 250 جنيهًا للكيلو

مبادرة خفض أسعار
مبادرة خفض أسعار اللحوم

طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، لحومًا بلدية طازجة بسعر 250 جنيهًا للكيلو، بمنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة في مبادرة خفض الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الواحاتية، بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتعليمات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام، رئيس مركز الداخلة.

وأكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام استمرار طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والفراخ والأسماك بأسعار مخفضة بكل منافذ المدينة ومنافذ القرى، وسط إقبال كبير من المواطنين. وتعكس هذه المبادرة، التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، تحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بشكل فعّال.

وشدد على تفعيل المنافذ المتنقلة بالقرى البعيدة والمحرومة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المركز لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكل المراكز.

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الوادي الجديد لحوم بلدية طازجة سعر الكيلو 250 جنيه لخفض الاسعار لرفع المعاناه الأسر الواحاتية الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة إقبال كبير من المواطنين توفير الاحتياجات الأساسية

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