بقدرة 10 ميجاوات.. محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موقع محطة الطاقة الشمسية الجاري تنفيذها على مساحة 80 فدانا بمركز الفرافرة بقدرة 10 ميجاوات، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير الطاقة اللازمة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح محافظ الاقليم أن المحطة الجديدة يتم إنشاؤها بجوار المحطة الحالية لتصل القدرة الإجمالية بعد الإنشاء لـ 25 ميجا وات، وذلك لاستيعاب الأحمال المستقبلية في ظل ما يشهده المركز من طفرة في مجال الاستثمار الزراعي، وتوفير احتياجات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من الطاقة.