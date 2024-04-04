محافظ الوادي الجديد يتفقد السوق الحضاري بالفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سوق الفرافرة الحضاري، خلال جولته التفقدية بالمركز، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

وأشاد بتنوع الأنشطة التجارية وانتظام عمل السوق الذي يتيح مكان حضاري للباعة والمواطنين من أهالي المركز، موجهًا بالحفاظ على نفس المستوى من الخدمة، وإعلان الأسعار بشكل واضح بالمحال؛ لمنع استغلال المواطنين، وتوفير كميات من الأسماك الطازجة من إنتاج بحيرة باريس بالسوق. كما وجه بمتابعة انتظام أصحاب المحال بتشغيلها وفي حال عدم الجدية يتم سحبها وإعادة طرحها.



"الزملوط" يتفقد "مصرية ماركت" بالفرافرة

وتفقد "الزملوط" فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" بمدينة الفرافرة، خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه المهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة.

واطمأن على توافر السلع الغذائية، موجهًا بالتنسيق مع الفرع الرئيسي لتوفير كافة السلع الأساسية ومتابعة أرصدتها بشكل دوري وعدم وجود نقص في أي منها، كما شدد على الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للمواطنين

"الزملوط" يعقد لقاءََ جماهيريًا مع أهالي "الخير والنماء"

واستكمالًا لسلسة اللقاءات الجماهيرية المتواصلة طوال شهر رمضان المبارك مع المواطنين بأنحاء مراكز المحافظة، عقد محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، لقاءََ مع أهالي قرى الخير والنماء بمركز الفرافرة، بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية، وذلك لبحث أهم المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين.

ووجّه الزملوط بعدد من التوجيهات جاء أهمها:



_سرعة تسليم أراضي تقسيمات الشباب مع منح مهلة لمدة سنة لبدء التنفيذ، على أن يتم سحب الأرض حال عدم التنفيذ.

_الموافقة على تخصيص أرض لإقامة مسجد بالقرية والمساهمة في إنشائه.

_إعداد مقايسة لإنشاء معهد أزهري لخدمة طلاب التعليم الأزهري.

_تطبيق شروط الحصول على أراضي تقسيمات الشباب على أراضي الجمعيات من حيث تكلفة توصيل المرافق وتخصيص ٢٥٪ من القيمة لصالح الوحدة المحلية.

_تخصيص أرض لصالح المعلمين الراغبين في الاستقرار بالمركز، بشرط عدم السماح ببيعها، تشجيعًا ودعمًا للعملية التعليمية والتنموية بالمركز.