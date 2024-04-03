بينهم 8 سيدات.. إصابة 16 في حادث سير نقل بطريق الفرافرة - ديروط

أصيب 16 شخص منذ قليل في تصادم سيارة نقل بسيارة أجرة ميكروباص بطريق الفرافرة - ديروط بمحافظة الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.



تلقي اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة 16 شخص بينهم 8 سيدات وطفلة في تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 20 بالطريق بالقرب من منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج

أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا هم: فهمي محمد أحمد، 56 عامًا، ثناء الشحات سنجاري، 53 عامًا، عبد العال أبو الفضل محمد، 35 عامًا، محمد حمادة حسن، 48 عامًا، عاطف عياد مصطفى، 48 عامًا، السيدة السيد محمد، 37 عاما، حبيبة ناصر محمد، 14 عامًا، آمال حسين إبراهيم، 55 عامًا، منال محمدين محمد، 44 عاما، ماجدة زكريا فرج، 45 عاما، نعمة محمود علي حسن، 47 عامًا، نجلاء محمد السيد، 45 عامًا، وليد محمد أبو رحاب، 27 عامًا، مبارز محمد محمد، 60 عامًا، سامح محمد السيد، 18 عامًا، نادية أحمد فؤاد، 25 عامًا.

جري تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث

وفاة شخص واصابة 4 آخرين بباريس

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث إنقلاب سيارة دوبل كابينة بطريق مفيض باريس بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث إنقلاب سيارة دوبل كابينة بطريق مفيض باريس بالوادي الجديد، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن وفاة عبد الفتاح صلاح محمد، وإصابة كلا من محمد سيد عبد الله صلاح، 38 عاما، وشقيقه أحمد، 43 عاما، طاهر محمد سعد، 39 عاما، وسيد محمد السمان، 60 عاما.

تم تحرير مخضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.