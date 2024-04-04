"تعليم الوادى الجديد" تدعم طلاب المحافظة فى اختبارات "توفاس" للرياضيات

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، دعمه الكامل لطلاب المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة المشاركين في اختبارات "توفاس"، وهو اختبار يُقيم المهارات الأكاديمية للطالب في الرياضيات، ونتائجه توفر للمعلمين معلومات مفصلة عن نقاط القوة والضعف عند الطالب لتلبية احتياجات التعلم الفردية لكل طالب.

وأعلن عبدالعزيز عن عقد لقاء مع المعنيين من المراحل التعليمية المختلفة "الثانوي-الإعدادي- الابتدائي"، وإدارة التطوير والمسئولين في جميع الإدارات التعليمية، لمناقشة كيفية التسجيل بالمسابقة، بالتواصل مع منسق المدرسة وفريق منسقين توفاس للتسجيل، ومن ثم سيتم تحديد موعد الاختبارات، حيث يحصل الطالب على شهادة اجتياز الاختبار من "توفاس" عند حصوله على 80 أو أعلى ويمنح تصنيفًا عالميًا.

ولفت إلى أن المسابقة تستهدف الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وتهدف إلى تهيئة عقل الطالب للتعامل مع المسائل الرياضية دون استخدام الآلة الحاسبة وتنمية قدراته الأكاديمية والحسابية، ويساعد أولياء الأمور على فهم نقاط ضعف أطفالهم والصعوبات التي تواجههم، فضلًا عن توفير معلومات مفصلة للمعلمين عن أداء الطلاب.

وكيل التعليم يلتقي العاملين بإدارة الفرافرة التعليمية للوقوف على سير العمل

وعقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، لقاءً موسعًا والعاملين بإدارة الفرافرة التعليمية بحضور مدير الإدارة التعليمية.

وخلال اللقاء، ناقش وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل وسير الامتحانات الشهرية لصفوف النقل، موجهًا بضرورة دراسة وبحث كل المشكلات إن وجدت، والتي قد تعرقل سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها على الفور، من أجل التطوير المستمر فى الأداء وبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.



ووجه وكيل التعليم بتعاون وتضافر كل الجهود، من أجل المزيد من النجاحات لقطاع تعليم المحافظة وتحقيق أفضل النتائج على الدوام.