الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسليم 97 طن سكر مدعم للمراكز لدعم أصحاب البطاقات التموينية

سكر تمويني مدعم
سكر تمويني مدعم

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تسليم ٩٧ طن حتى الآن من السكر المدعم لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك ضمن مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع ٢ كجم لكل فرد بالبطاقة تصرف من التاجر التمويني بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

وكلّف الزملوط مديرية التموين بالتنسيق مع المراكز لسرعة استكمال توريد الكميات التي تغطي احتياجات القرى والمدن، وتشديد الرقابة على التجار لضمان حصول المستفيدين على الدعم المقرر.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم تسليم كميات السكر بالمراكز وبيانها كالتالي:

_مركز الخارجة، وقرى ( المنيرة - الشركة ٥٥ - بورسعيد - ناصر الثورة - شرق بولاق - بولاق - صنعاء - فلسطين)

_مركز الداخلة، مدينة موط، وقرى (غرب الموهوب - الأمان - الصحوة - العروبة - الجهاد - بدخلو)

_مركز الفرافرة، قرى ( أبو منقار - عمر بن الخطاب - أبو هريرة)

_مركز باريس، قرى (جدة - القصر القبلي - المكس - دوش - بغداد)

مركز بلاط، وقرى (مرزوق - أولاد عبد الله - عين عيش)

محافظ الوادي الجديد يتابع استكمال توزيع ٢٥٠ طن سكر مدعم

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،أعمال استكمال تعبئة وتوزيع ٢٥٠ طن من السكر المدعم بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بصرف ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر ٢٧ جنيه للكيلو تُصرف من التاجر التمويني.

ووجّه المحافظ بتوفير سيارات النقل والحاويات اللازمة لضمان سرعة التوزيع على المراكز، مشيرًا إلى أنه جاري توريد ١٧ طن - اليوم - لمراكز بلاط والداخلة والفرافرة؛ لاستكمال التوزيع بالقرى والمناطق النائية والمدن بالتوازي. كما شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدة التعبئة لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلع والمواد الغذائية المُعبأة.

سكر تمويني مدعم
سكر تمويني مدعم
سكر تمويني مدعم
سكر تمويني مدعم
سكر تمويني مدعم
سكر تمويني مدعم
سكر تمويني مدعم
سكر تمويني مدعم
محافظ الوادي الجديد تسليم ٩٧ طن السكر المدعم دعم أصحاب البطاقات التموينية شهر رمضان المبارك بسعر ٢٧ جنيه للكيلو

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

بيراميدز يصدر بيانا ناريا بسبب أزمة محمد الشيبي والشحات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

سائق متهور يدهس أسرة كاملة أمام مول في التجمع الخامس

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

"الأرصاد" تحذر المواطنين: منخفض جوى متعمق يضرب البلاد فى ذلك الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل