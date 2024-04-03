محافظ الوادي الجديد: تسليم 97 طن سكر مدعم للمراكز لدعم أصحاب البطاقات التموينية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تسليم ٩٧ طن حتى الآن من السكر المدعم لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك ضمن مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع ٢ كجم لكل فرد بالبطاقة تصرف من التاجر التمويني بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

وكلّف الزملوط مديرية التموين بالتنسيق مع المراكز لسرعة استكمال توريد الكميات التي تغطي احتياجات القرى والمدن، وتشديد الرقابة على التجار لضمان حصول المستفيدين على الدعم المقرر.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم تسليم كميات السكر بالمراكز وبيانها كالتالي:

_مركز الخارجة، وقرى ( المنيرة - الشركة ٥٥ - بورسعيد - ناصر الثورة - شرق بولاق - بولاق - صنعاء - فلسطين)

_مركز الداخلة، مدينة موط، وقرى (غرب الموهوب - الأمان - الصحوة - العروبة - الجهاد - بدخلو)

_مركز الفرافرة، قرى ( أبو منقار - عمر بن الخطاب - أبو هريرة)

_مركز باريس، قرى (جدة - القصر القبلي - المكس - دوش - بغداد)

مركز بلاط، وقرى (مرزوق - أولاد عبد الله - عين عيش)

محافظ الوادي الجديد يتابع استكمال توزيع ٢٥٠ طن سكر مدعم

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،أعمال استكمال تعبئة وتوزيع ٢٥٠ طن من السكر المدعم بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بصرف ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر ٢٧ جنيه للكيلو تُصرف من التاجر التمويني.

ووجّه المحافظ بتوفير سيارات النقل والحاويات اللازمة لضمان سرعة التوزيع على المراكز، مشيرًا إلى أنه جاري توريد ١٧ طن - اليوم - لمراكز بلاط والداخلة والفرافرة؛ لاستكمال التوزيع بالقرى والمناطق النائية والمدن بالتوازي. كما شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدة التعبئة لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلع والمواد الغذائية المُعبأة.

سكر تمويني مدعم

سكر تمويني مدعم

سكر تمويني مدعم