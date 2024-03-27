الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يصدر 6 توجيهات مهمة بشأن موسم القمح

جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

استهل الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك من خلال منافذ الوحدات المحلية ومبادرات خفض الأسعار بكافة المراكز، وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق؛ لضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة المقررة لإسطوانات الغاز والوقود. 

كما أصدر المحافظ عدد من التوجيهات جاء أهمها:

_تشديد الرقابة على مستودعات ومتعهدي بيع إسطوانات الغاز للتأكد من مطابقتها للوزن والإعلان عن أسعارها بشكل واضح داخل المستودعات ومن خلال سيارات البيع المتنقلة وفقًا للتسعيرة المقررة، مع تكليف الوحدات المحلية بتوفير الإسطوانات للقرى والمناطق النائية منعًا لاستغلال المواطنين.
 

_التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف فيما يتعلق بسرعة إجراءات تحويل الحالات المرضية خارج المحافظة، على أن تتحمل المحافظة تكلفة التحويل بسيارات الإسعاف للحالات المستحقة.

_الاستعداد لموسم حصاد القمح والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والجمعيات الزراعية لاستقبال المحصول.

_تكثيف القوافل التعليمية للشهادات العامة الإعدادية والثانوية بكافة المراكز بالتزامن مع قرب إمتحانات نهاية العام الدراسي، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

_سرعة تسليم محطات مياه الشرب المُنشأة حديثًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيها وتوفير الخدمة للمناطق المحرومة.

_ سرعة الانتهاء من أعمال ربط وتوصيل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة من خلال محطة الطاقة الشمسية المُقامة بقدرة ١.٥ ميجا وات، واستكمال تسوية ورصف الطرق الداخلية وإنشاء خزان مكافحة الحرائق.

_ بدء فرش الخيمة البدوية المُصممة على الطراز الواحاتي بالعاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة 

 

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محافظ الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان تشديد الرقابة التموينية الالتزام بالتسعيرة الجديدة المقررة الاستعداد لموسم حصاد القمح جاهزية الصوامع والشون تكثيف القوافل التعليمية

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