تعليم الوادي الجديد يطلق أقوى مسابقة تعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية

أفاد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد بإطلاق أقوى مسابقة تعليمية تفاعلية لطلاب الشهادات العامة (الإعدادية والثانوية) وذلك بدءا من غد الثلاثاء 16 رمضان حتى نهاية الشهر الكريم.

جاء ذلك وفق توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى بتقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة لتحفيزهم على النجاح التفوق.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أنه فى إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب جرى توفير منصة تعليمية أمام طلاب المحافظة لشرح المناهج الدراسية فى جميع المواد المقررة وتقديم المراجعات النهائية للطلاب والإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة.

وأوضح أنه بصفة يومية خلال المحاضرات عبر المنصة سيتم اختيار فائز واحد من كل مرحلة ومنحه جائزة مالية فورية وفق الشروط الٱتية:

_الدخول إلى المنصة التعليمية بالطريقة الصحيحة من خلال الإيميل الموحد للطالب.

_المواظبة على حضور جميع المحاضرات وفق الجداول المعلنةعبر صفحة العلاقات العامة لقطاع تعليم المحافظة.

_ التفاعل الإيجابى مع المحاضر وطرح ومناقشة المحتوى التعليمى.

_سيتم طرح سؤال يوميا من محتوى المحاضرة وسيتم تلقى الاجابات وتقييم المشاركين لإختيار أفضل من تنطبق عليه الشروط ومنحه جائزة مالية قيمة.