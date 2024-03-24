تدشين أول تجربة تركيب سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية بجامعة الوادي الجديد

شهد د.عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، تدشين تركيب سخانات مياة تعمل بالطاقة الشمسية على اسطح مباني المدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد، بحضور د.محمد محمود شحاتة المستشار البيئئ للجامعة وأحمد خليل، مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة والشركة المنفذة للمشروع وإدارة المدن الجامعية ومحمد حسين المستشار الإعلامى للجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن مشروع تشغيل سخانات المياه بالمدن الجامعية يأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وفي اطار حرص جامعة الوادى الجديد علي تطبيق أسس التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الحرارية وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجامعة وجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة.

وأضاف رئيس الجامعة انه تم اليوم تركيب عدد من سخانات المياه التى تعمل بالطاقة الشمسية لتحل محل الغلايات التى كانت تعمل بالسولار اسفل المدن الجامعية، مؤكدا أن هذه التجربة تعد خطوة هامة في مسيرة جامعة الوادى الجديد ان تكون جامعة خضراء صديقة للبيئة واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة التى لها العديد من التاثيرات الايجابية منها الناحية البيئية للتقليل من الانبعاثات الغازات الكربونية وجانب اقتصادى في توفير تكلفة السولار والصيانة للغلايات وبعدا اخر يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي المنشآت من وجود الغلايات اسفل مبانى المدن الجامعية، إضافة إلى البعد التوعوى للطلاب في اهمية استخدام الطاقات المتجددة وملامسة ذلك بالتجربة العملية في تسخين المياه.

وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد أن الجامعة مستمرة في التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لمنشآت الجامعة بمقر الجامعة الجديد.

واختتمت جامعة الوادى الجديد الدورة الرمضانية فى خماسي كرة القدم والتى نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، برعاية د.عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وباشراف وحضور د.أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال أنور عباس، مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، إن الدورة الرمضانية شارك فيها فرق كرة القدم بكليات الجامعة وصعد للمبارة النهائية فريق كلية التربية وفريق كلية التربية الرياضية وانتهت المباراة بفوز فريق كلية التربية الرياضية بكأس الدورة الرمضانية بهدفين نظيفين وتم منح الفائزين شهادات تقدير وجوائز مالية مقدمة من جامعة الوادى الجديد.