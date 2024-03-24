الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقة "الملتقى الفكري للمتفوقين والموهوبين"

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد نتائج مسابقة الملتقى الفكرى للمتفوقين والموهوبين، والتى نظمها توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وفق خطة العمل للعام الدراسى 2023_2024 م.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية جاءت النتائج كالتالي: 
وفاز المركز الأول الطالب آدم احمد علي إسماعيل محمد  مدرسة صلاح الدين الإعدادية بالخارجة، والطالبة حلا احمد صدقي عبدالله أحمد مدرسة الأمل الإعدادية بالخارجة.


وفاز بالمركز الثانى، الطالب عبدالله محمود رفاعي محمد مدرسة المعصرة الإعدادية بالداخلة، وجنة احمد حسين عبد الموجود، مدرسة  باريس الإعدادية المشتركة.


وحصد المركز الثالث، الطالب محمد احمد سيد محمد الفي مدرسة المكس القبلي الإعدادية بالخارجة، والطالبة، زينب صلاح ابو الحسن عمران مدرسة الراشدة الإعدادية بالداخلة.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه وفق نتائج المرحلة الثانوية: 
حصد المركز الأول الطالب محمد صالح ضبع حامد مدرسة الشهيد احمد المنسي بالداخلة، والطالبة رفيدة اشرف عبدالوهاب محمود القلمون  الثانوية بالداخلة.
أما المركز الثانى: فاز الطالب محمد نجيب ريحان محمد، وسندس أحمد علي خليل مدرسة  باريس الثانوية المشتركة 
المركز الثالث فازت الطالبة ريناد فتحي احمد حسين الخارجة الثانوية بنات.

مديرية التربية والتعليم الوادي الجديد نتائج مسابقة الملتقى الفكرى للمتفوقين والموهوبين ختام فعاليات مسابقة أوائل الطلبة

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