الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمانة مستقبل وطن بالوادى الجديد تختتم فعاليات دورى كرة القدم بفوز وصعود فريق الخارجة

جانب من تكريم الفائزين
جانب من تكريم الفائزين بدوري الحزب لكرة القدم

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، بقيادة المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة، فعاليات دوري كرة القدم بحضور قيادات المحافظة والحزب.


وأجريت المباراة النهائية على ملاعب الصالة المغطاة بمدينة الخارجة بين فريقي أمانة مركز الداخلة وأمانة مركز الخارجة وفاز فريق الخارجة بـ5 أهداف مقابل هدف واحد.
 

وتضمنت فعاليات الختام تكريم الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني من خلال تسليم ميداليات المركز وكأس البطولة ليمثل فريق مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد في تصفيات الدوري على مستوى قطاع الصعيد.
 

وتم تنظيم الدوري يوم 7 رمضان الجاري والختام يوم 14 من رمضان 1445 هـ بالتعاون بين أمانات الشباب والثقافة والإعلام.
 

حضر الختام أمين المحافظة والنائب مؤمن معاذ، أمين الصحة والسكان وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب، والمهندس أحمد حلمي، أمين الشباب، ووصفي عبد الموجود، أمين العمل الجماهيري، وعبد الحميد منصور أمين مركز الخارجة وعبد العال كريم، أمين الشئون البرلمانية، وأحمد عبد العاطي، أمين العمال، وأيمن حنفي أمين التنظيم بمركز الداخلة نائبا عن النائب محمد علي عبد الغني، أمين مركز الداخلة وعضو مجلس الشيوخ ولفيف من أمناء الحزب وكوادره بالمحافظة ومركز الخارجة والداخلة.

 

صعود فريق الداخلة للقاء النهائي في دوري كرة القدم 
 


وواصلت أمانة محافظة الوادي الجديد، بقيادة المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة فعاليات التصفيات قبل النهائية لدوري كرة القدم الرمضاني بإشراف المهندس أحمد حلمي أمين شباب المحافظة.


وأجريت اليوم المباراة قبل النهائية على ملاعب مركز شباب قرية الشيخ والي بمركز الداخلة بين فريقي الداخلة والفرافرة وفاز فريق الداخلة بـ5 أهداف مقابل لا شيء ليصعد فريق الداخلة للقاء النهائي للتصفية على مستوى المحافظة حيث يلتقي يوم الأحد المقبل 24 مارس الجاري فريق الخارجة على ملاعب الصالة المغطاة والفائز سيمثل المحافظة في دوري الحزب من خلال التصفية على مستوى قطاع الصعيد.
 

وقال المهندس أحمد حلمي، أمين شباب المحافظة، إن دوري كرة القدم منصة لتعزيز قيم الحزب والمبادئ التي ينادي بها، ويأتي لتعزيز الوعي بالقيم الوطنية والمواطنة الصالحة والقيادة الشابة، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي والتفاني والتميز في جميع المجالات.


حضر المباراة كل من محمد علي عبد الغني،  أمين مركز الداخلة، والمهندس أحمد حلمي أمين شباب المحافظة، أيمن أحمد حنفي أمين تنظيم الحزب بمركز الداخلة، أحمد ماهر أمين شباب الحزب بالداخلة، أحمد زكي، أمين إعلام الحزب بمركز الداخلة وطاقم التحكيم المباراة كابتن زكريا فارس، كابتن هاني هاشم.

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