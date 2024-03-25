بـ5 ملايين جنيه.. رفع كفاءة عمارة "التكافل" بأسيوط لصالح المرضى وطلاب بالوادي الجديد

قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتأثيث العمارة السكنية المخصصة كمقر إقامة لأبناء المحافظة من الطلاب والمرضى بمحافظة أسيوط، وذلك بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، تخفيفًا عن أهالي المحافظة وحرصًا على توفير مقر إقامة لائق لهم.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن العمارة تقع بحي الأربعين بأسيوط، وتضم 80 سريرا مخصصين لأبناء المحافظة بأجر رمزي مقابل الإقامة اليومية، والتي تم رفع كفاءتها وتوفير كافة سبل الراحة واحتياجات النزلاء بها، لافتًا إلى جاهزيتها لاستقبال أبناء المحافظة، وقد تم تخصيص رقم ٠١٢٢٩٣٥١٣٧٧ للاستفسار وحجز الإقامة.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية للمحافظة

في سياق آخر ، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، خلال جولته التفقدية، الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث وجّه بسرعة إنهاء واجهات مجمع المحاكم ورفع كفاءة محيط المسجد وبدء فرش الآثاث بالخيمة البدوية المُلحقة بالعاصمة. كما أشار إلى الانتهاء من إنشاء ساحات انتظار السيارات واستكمال أعمال الإنترلوك واللاندسكيب بمحيط مبنى التربية والتعليم ومبنى مكتب المحافظ.

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