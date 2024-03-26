الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الداخلة - الخارجة"

مصرع وإصابة 3
مصرع وإصابة 3

لقي لواء بالمعاش مصرعه منذ قليل، وأصيب أثنين أخرين إثر حادث انقلاب سياره ملاكي بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة / الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ووفاة شخص وإصابة أثنين آخرين وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

وتبين وفاة مسعد عبدالمؤمن أمين، لواء شرطة بالمعاش من مركز الداخله فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة الخارجة عند نقطة الكيلو 35 بعد الزيات وإصابة نجلته جنا مسعد عبد المؤمن 3 سنوات كما أصيبت زوجته هبة عبدالمنعم محمد 50 سنة والتي تم إحالتها إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

حرر محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث. 

لقي لواء بالمعاش مصرعة حادث انقلاب سيارة ملاكى الوادي الجديد سيارة الإسعاف المصابين مستشفى الخارجة التخصصي

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