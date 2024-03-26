الزملوط يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل الكهرباء للعاصمة الإدارية بالمحافظة بالطاقة الشمسية

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعداد تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي لمنشآت ومباني الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال مدينة الخارجة.

وذلك استعدادًا للافتتاح الرسمي عقب انتهاء أعمال التشطيبات، جاء ذلك خلال جولته التفقدية، صباح اليوم، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد "الزملوط" على سرعة الانتهاء من أعمال ربط وتوصيل الكهرباء من خلال محطة الطاقة الشمسية المُقامة بقدرة 1.5 ميجا وات، واستكمال تسوية ورصف الطرق الداخلية وإنشاء خزان مكافحة الحرائق. كما تابع خلال الجولة، بدء فرش الخيمة البدوية المُصممة على الطراز الواحاتي.

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، استكمال أعمال التشطيبات بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما السيد جهاد متولي رئيس المركز وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وكلف المحافظ الشباب والرياضة باستلام مضمار السباق؛ للإشراف والمتابعة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، واستكمال تركيب الإنترلوك بالطريق الواصل من النادي للقرية التراثية، وكذلك سرعة الانتهاء من اللاندسكيب بمحيط الخيمة البدوية.

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