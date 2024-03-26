عقب تحريك أسعار الأسطوانة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة تعبئة البوتاجاز

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز الخارجة، لمتابعة سير العمل والتأكد من وزن أسطوانات الغاز والبيع بالأسعار المقررة.

ورافقه خلال الجولة المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة.

المحافظ يشدد على الالتزام بالأسعار المقررة دون زيادة

وشدّد المحافظ على الالتزام بالأسعار المقررة دون زيادة، ووضع لافتات واضحة بأسعار أسطوانات الغاز على السيارات لمنع استغلال المواطنين، ووجّه بإعداد بونات بعدد الأسطوانات التي يتسلمها المتعهد شاملًا قيمة الأسطوانة للتأكد من بيعها للمواطن بالسعر المحدد. كما أكّد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المهنية للعاملين بالمصنع حفاظًا على سلامتهم، وقرر منح مكافآت مالية لهم لجهدهم المتميز.

كما توجّه المحافظ لتفقّد فرع المصرية ماركت، حيثُ اطمأن على أرصدة السلع، والتقى المواطنين هناك، مُوجهًا بزيادة حصة السكر المطروحة، وكميات اللحوم الطازجة والمجمدات واستمرار توافرها تلبيةً لحاجة المواطنين.

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