الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمسية رمضانية بمسرح "تربية الوادي الجديد" (صور)

جانب من الامسية الرمضانية
جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي

نظَّمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بـ جامعة الوادي الجديد، أمسية رمضانية على مسرح كلية التربية بالجامعة برعاية وحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية، وبحضور الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة من مختلف الكليات ومشرفو الأنشطة بالكليات والمستشار الإعلامي للجامعة.

وقال الدكتور جمال حسن، منسق الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، إن الأمسية تضمنت فقرات متنوعة لفريق كورال الجامعة الذي قدَّم فاصلًا من الأغاني الرمضانية والابتهالات والإنشاد الديني، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية في المعلومات العامة شارك فيها طلاب الجامعة من مختلف الكليات وتم توزيع جوائز مالية قيِّمة مُهداة من رئيس الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالمشاركة في الأمسية الرمضانية، مقدمًا الشكر لكل من شارك فى التنظيم وإعداد وتقديم الفقرات، متمنيًا لهم مزيد من التوفيق للارتقاء بالجامعة في مختلف الأنشطة.

جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي
جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي
جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي
جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي
جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي
جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي
جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي
جانب من الامسية الرمضانية بجامعة الوادي
جامعة الوادي الجديد أمسية رمضانية فقرات متنوعة فريق كورال الجامعة الأغاني الرمضانية والابتهالات مسابقات ثقافية فى المعلومات

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