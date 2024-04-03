الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة 3 شباب في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثين منفصلين بمركزي الداخلة والفرافرة في الوادي الجديد، حيث لقي شاب مصرعه اليوم الأربعاء في تصادم لودر مع دراجة نارية بطريق "موط – العوينات"، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة هامدة لشاب في العقد الثلاثيني إلى مستشفي الداخلة العام وتبين مصرع سعد محمد سفينة سيد، 32 عامًا، أثر تصادم لودر مع دراجة نارية بطريق " موط – العوينات " بالقرب من مطار مركز الداخلة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقي شابين مصرعهما وأصيب شخصين أخرين بمركز ومدينة الفرافرة بعد تصادم دراجتين بخاريتين ببعضهما 
بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية النهضة في الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي والتحفظ على الجثتين وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية النهضة التابعة للمركز في منطقة الكيلو 12 من الطريق، أسفر عن مصرع كل من علي عادل محمد، 21 عامًا، محمود يوسف جويد، 20 عامًا، فيما أصيب كل من حمدان عادل محمد، 22 عامًا، وليد ميسرة حسن، 22 عامًا بإصابات وجروح مختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث. 

إصابة 4 أشخاص أثر حادث سير بمركز الداخلة

أصيب 4 أشخاص من مركز الداخلة أثر حادث سير بطريق القسم/المستشفى، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق القسم/المستشفى بمركز الداخلة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

حرر محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

 

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