تنفيذ مبادرة "العيد فرحة" لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استمرار فتح معرض "العيد فرحة" للملابس الجاهزة لرسم البسمة على وجوه الأطفال والأسر المستحقة من خلال توزيع 10 آلاف قطعة ملابس جاهزة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأيتام من المستفيدين من فيزا "تكافل" بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية.



محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض " العيد فرحة"

وافتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، معرض "العيد فرحة" المقام بمقر جمعية تنمية المجتمع بالخارجة، ضمن مبادرة "العيد فرحة" التي تستهدف توزيع 10 آلاف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، بالتعاون مع مؤسسة "نور على نور" و"جمعية الدكتور مصطفى محمود" ورجال الأعمال والمستثمرين تحت إشراف مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بالمعروضات، وأعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر مع قدوم العيد، راجيًا دوام الخير.



وتشمل المبادرة توزيع 3 أطقم ملابس بالمجان لكل أسرة وفق قواعد البيانات المدرجة بالمديرية؛ لتغطية جميع الأسر المستهدفة بحلول عيد الفطر المبارك.

التحالف الوطني يوزع 3000 كرتونة مواد غذائية بالوادي الجديد

دشن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، قافلة المساعدات الغذائية المُقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE، وذلك في إطار حملة توزيع ٣٠٠٠ كرتونة مواد غذائية علي الأسر الاولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك. بحضور السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

وثمّن "الزملوط" جهود التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتهم الغذائية، مشيدًا بجودة السلع الغذائية التي تحتوي عليها الكرتونة التي تضم ١٥ كجم من المواد الغذائية الأساسية، موجهًا بالتنسيق مع مديرية التضامن لتوزيع المساعدات على الحالات المستحقة بنطاق المحافظة وضمان وصولها لمستحقيها.

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