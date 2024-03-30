إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص مع عربة كارو بالخارجة

أصيب 16 شخصا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو على طريق الخارجة – باريس بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو على طريق الخارجة – باريس بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

وتبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع عربة كارو على طريق "الخارجة – باريس" بالقرب من مدخل قرية ناصر الثورة جنوب مدينة الخارجة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حمدي خالد محمد، 23 عامًا، ليلى محمد نصر، 58 عامًا، سلوى محمد يوسف، 55 عامًا، هند يوسف أحمد، 32 عامًا، مصطفى عرفة فرغلي، 39 عاما، صابرين كمال بلل، 35 عامًا، ياسمين هيثم إبراهيم، 13 عامًا، تحيات خليفة حسن، 64 عامًا، نورا أحمد محمود، 26 عامًا، فاطمة عبده أحمد، 43 عامًا، ترتيل فوزي أحمد، 15 عامًا،أسماء منصور أحمد، 21 عامًا، محمد حسن أحمد، 23 عامًا، تغريد محمد أحمد، 27 عامًا، رجب فهمي حسين، 47 عامًا، جاد فهمي حسين، 49 عامًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، والحالات كلها مستقرة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.