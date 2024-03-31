الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بالعاصمة الإدارية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد بتفقد العاصمة الإدارية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مستجدات الأعمال بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

واطلع على أعمال تأثيث الخيمة البدوية، وتركيب الإنترلوك بمحيط مبنى مديرية التربية والتعليم، مشددًا على سرعة الانتهاء من كل الأعمال، وإعداد تقرير مفصل بالموقف التنفيذي لمنشآت ومباني الجهات الحكومية بالعاصمة؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي عقب انتهاء أعمال التشطيبات.


محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان

 

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيث تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوقين، وأصدر المحافظ عددًا من القرارات جاء أهمها:

- التأكيد على تحصيل مستحقات صندوق الخدمة من إيرادات الحاصلات الزراعية والفوسفات، على أن يتم توزيع المبالغ المستحقة للخدمات ودعم الجهات الخدمية كالصحة والتعليم.

- الالتزام بسداد مديونيات صندوق الإسكان وتحصيل ما له من مستحقات.

 

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