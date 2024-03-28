خصم 15% للراغبين في تملك الأراضي الزراعية المستصلحة بالوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع، عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق، وإصدار المحافظ عددًا من القرارات جاء أهمها:

_سرعة توريد مستحقات الصندوق بالمراكز وحظر سداد أي رسوم أو مستحقات خاصة بالصندوق بالوحدات المحلية للمراكز، على أن يتم التوريد على الحساب المؤسسي الخاص بالصندوق، تطبيقًا لمعايير الحوكمة والرقابة على ميزانية الصندوق.

_التأكيد على تحصيل نسبة ٥٪ من قيمة الأراضي كجدية حجز، تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن

_الموافقة على خصم قيمة ١٥ ٪ من قيمة الأرض كحد أدنى لأصحاب المشروعات الراغبين في التملك، تشجيعًا للمستثمرين الجادين، وتزيد نسبة الخصم بزيادة قيمة الأرض.

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال ترأسة اجتماع المجلس التنفيذي، على تشديد الرقابة على مستودعات ومتعهدي بيع إسطوانات الغاز للتأكد من مطابقتها للوزن والإعلان عن أسعارها بشكل واضح داخل المستودعات ومن خلال سيارات البيع المتنقلة وفقًا للتسعيرة المقررة، مع تكليف الوحدات المحلية بتوفير الإسطوانات للقرى والمناطق النائية منعًا لاستغلال المواطنين.



_التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف فيما يتعلق بسرعة إجراءات تحويل الحالات المرضية خارج المحافظة، على أن تتحمل المحافظة تكلفة التحويل بسيارات الإسعاف للحالات المستحقة.

_الاستعداد لموسم حصاد القمح والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والجمعيات الزراعية لاستقبال المحصول.

_تكثيف القوافل التعليمية للشهادات العامة الإعدادية والثانوية بكافة المراكز بالتزامن مع قرب إمتحانات نهاية العام الدراسي، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

_سرعة تسليم محطات مياه الشرب المُنشأة حديثًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيها وتوفير الخدمة للمناطق المحرومة.