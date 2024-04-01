محافظ الوادى يتابع توزيع 250 طن سكر مدعم

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال استكمال تعبئة وتوزيع ٢٥٠ طنًا من السكر المدعم بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بصرف ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو تُصرف من التاجر التمويني.

ووجّه المحافظ بتوفير سيارات النقل والحاويات اللازمة لضمان سرعة التوزيع على المراكز، مشيرًا إلى أنه جار توريد ١٧ طنًا- اليوم- لمراكز بلاط والداخلة والفرافرة؛ لاستكمال التوزيع بالقرى والمناطق النائية والمدن بالتوازي. كما شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدة التعبئة لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلع والمواد الغذائية المعبأة.



محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض "العيد فرحة"

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المعرض المقام بمقر جمعية تنمية المجتمع بالخارجة، ضمن مبادرة "العيد فرحة"، التي تستهدف توزيع ١٠ آلاف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، بالتعاون مع مؤسسة "نور على نور" و"جمعية الدكتور مصطفى محمود" ورجال الأعمال والمستثمرين، تحت إشراف مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأشاد اللواء محمد الزملوط المحافظ الوادي الجديد، بالمعروضات، وأعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر مع قدوم العيد، راجيًا دوام الخير.

هذا وتشمل المبادرة توزيع ٣ أطقم ملابس بالمجان لكل أسرة وفق قواعد البيانات المدرجة بالمديرية؛ لتغطية جميع الأسر المستهدفة بحلول عيد الفطر المبارك.