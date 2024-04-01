الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى يتابع توزيع 250 طن سكر مدعم

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتابع تعبئة وتغليف السكر

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال استكمال تعبئة وتوزيع ٢٥٠ طنًا من السكر المدعم بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بصرف ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو تُصرف من التاجر التمويني.

ووجّه المحافظ بتوفير سيارات النقل والحاويات اللازمة لضمان سرعة التوزيع على المراكز، مشيرًا إلى أنه جار توريد ١٧ طنًا- اليوم- لمراكز بلاط والداخلة والفرافرة؛ لاستكمال التوزيع بالقرى والمناطق النائية والمدن بالتوازي. كما شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدة التعبئة لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلع والمواد الغذائية المعبأة.


محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض "العيد فرحة"

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المعرض المقام بمقر جمعية تنمية المجتمع بالخارجة، ضمن مبادرة "العيد فرحة"، التي تستهدف توزيع ١٠ آلاف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، بالتعاون مع مؤسسة "نور على نور" و"جمعية الدكتور مصطفى محمود" ورجال الأعمال والمستثمرين، تحت إشراف مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأشاد اللواء محمد الزملوط المحافظ الوادي الجديد، بالمعروضات، وأعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر مع قدوم العيد، راجيًا دوام الخير.
هذا وتشمل المبادرة توزيع ٣ أطقم ملابس بالمجان لكل أسرة وفق قواعد البيانات المدرجة بالمديرية؛ لتغطية جميع الأسر المستهدفة بحلول عيد الفطر المبارك.

محافظ الوادي الجديد أعمال استكمال تعبئة وتوزيع ٢٥٠ طن من السكر المواد الغذائية شهر رمضان المبارك بسعر ٢٧ جنيه للكيلو

مواد متعلقة

"تموين الوادى الجديد" يعلن جاهزية الصوامع لتخزين القمح خلال 2024

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بالعاصمة الإدارية للمحافظة

وكيل صحة الوادى يتفقد وحدات صحية للوقوف على جاهزية المنشآت خلال رمضان

إصابة 16 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباص مع عربة كارو بالخارجة

الندوات التثقيفية والتوعوية بجامعة الوادي الجديد تتصدر الأنشطة الطلابية فى رمضان

"الكلاب الضالة" تجبر أهالي قرية في الوادي الجديد على البقاء بمنازلهم

عقد ندوات تثقيفية بمراكز الشباب بالوادى الجديد عن دور مصر فى القضية الفلسطينية

خصم 15% للراغبين في تملك الأراضي الزراعية المستصلحة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

الإعدام لعاطل تعدى على طالبة وهددها بالقتل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"