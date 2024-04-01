محافظ الوادى الجديد يفتتح مركز صيانة السيارات بالتكوين المهنى

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مركز صيانة السيارات بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمدينة الصناعية، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بما يقدمه المركز من خدمات متكاملة بأسعار تنافسية تشمل (خدمة النانو سيراميك لحماية دهان السيارات بأحدث التكنولوجيا - ضبط زوايا الإطارات - غسيل وتشحيم وتغيير زيت - غسيل كيميائي للسيارات والسجاد)، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والميكانيكا المخطط البدء بها عقب عيد الفطر المبارك، مُوجهًا بتعاقد المحافظة مع المركز لصيانة السيارات التابعة للمحافظة.



محافظ الوادي الجديد يتفقّد سير الأعمال بالعاصمة الإدارية للمحافظة

وتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مستجدات الأعمال بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

واطلع على أعمال تأثيث الخيمة البدوية، وتركيب الإنترلوك بمحيط مبنى مديرية التربية والتعليم، مُشددًا على سرعة الانتهاء من كل الأعمال، وإعداد تقرير مفصل بالموقف التنفيذي لمنشآت ومباني الجهات الحكومية بالعاصمة؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي عقب انتهاء أعمال التشطيبات.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية للمحافظة

وتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، خلال جولته التفقدية صباح اليوم، الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه بسرعة إنهاء واجهات مجمع المحاكم ورفع كفاءة محيط المسجد وبدء فرش الأثاث بالخيمة البدوية المُلحقة بالعاصمة، كما أشار إلى الانتهاء من إنشاء ساحات انتظار السيارات واستكمال أعمال الإنترلوك واللاندسكيب بمحيط مبنى التربية والتعليم ومبنى مكتب المحافظ.

FB_IMG_1711974415396

FB_IMG_1711974410806

FB_IMG_1711974401477