التحالف الوطنى يوزع 3000 كرتونة مواد غذائية بالوادى الجديد

دشن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، قافلة المساعدات الغذائية المُقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE، في إطار حملة توزيع ٣٠٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

ثمّن الزملوط جهود التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتهم الغذائية، مشيدًا بجودة السلع الغذائية التي تحتوي عليها الكرتونة التي تضم ١٥ كجم من المواد الغذائية الأساسية، موجهًا بالتنسيق مع مديرية التضامن لتوزيع المساعدات على الحالات المستحقة بنطاق المحافظة وضمان وصولها لمستحقيها.

وفي سياق مختلف افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المعرض المقام بمقر جمعية تنمية المجتمع بالخارجة، ضمن مبادرة "العيد فرحة" التي تستهدف توزيع ١٠ آلاف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، بالتعاون مع مؤسسة "نور على نور" و"جمعية الدكتور مصطفى محمود" ورجال الأعمال والمستثمرين تحت إشراف مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ الوادي الجديد، بالمعروضات الموجودة بالمعرض، وأعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر مع قدوم العيد، راجيًا دوام الخير.



وأكد الزملوط أن المبادرة تشمل توزيع ٣ أطقم ملابس بالمجان لكل أسرة وفق قواعد البيانات المدرجة بالمديرية؛ لتغطية جميع الأسر المستهدفة بحلول عيد الفطر المبارك.

محافظ الوادي الجديد يدشن توزيع ٣٠٠٠ كرتونة مواد غذائية