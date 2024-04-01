وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع مبادرة الحرير فى الخارجة الزراعية

تفقد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، مقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

جاء ذلك لمتابعة آخر المستجدات بشأن ما تم بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة لتوطين صناعة الحرير، حيث جرى زراعة عقل التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز وتجهيز معامل لتربية الدود لإنتاج الحرير الطبيعي الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وأحد آليات التنمية الزراعية.

ووجه وكيل وزارة التعليم بنشر الوعى الثقافى ونقل الخبرات حول إنتاج الحرير الطبيعى وتنظيم برامج تدريبية للطلاب لإكسابهم المهارات والخبرات فى هذا المجال.

وكيل التعليم يرافق اللجنة الوزارية الموفدة لمتابعة العمل بمدرسة we للتكنولوجيا

رافق المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، لجنة وزارية موفدة من وزارتى التربية والتعليم والإتصالات لمتابعة منظومة العمل بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية.

تضمنت اللجنة:

الدكتور ديفيد نبيل المدير العام لاكاديمية ناس المسئولة عن ادارة وتشغيل المدارس، والدكتور المنشاوي عبد الحليم مدير المدارس اكاديمية ناس، والمهندس احمد حسين ورشا بهاء من الشركة المصرية للاتصالات، ورشا بهاء الشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة رشا فتحي وحدة تشغيل وادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتفقد الوفد الحجرات الدراسية والمعامل والإطمئنان على إنتظام العملية التعليمية والتدريبية بالمدرسة.

وأثناء الزيارة جرى عقد لقاءا موسعا تم فيه مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة من شأنها النهوض والإرتقاء بالعمل وتقديم أفضل خدمة تعليمية أمام الطلاب لإكسابهم المهارات اللازمة والخبرات لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة للعمل بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي.

طلاب المحافظة يتفاعلون مع المنصات التعليمية

أشاد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، بالتعاون الملموس من قبل فريق العمل بالمنصات التعليمية ومعلمى المواد الدراسية المختلفة المشاركين فى تقديم المحاضرات ودعم طلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق المنصات التعليمية لدعم طلاب المحافظة( on line ) لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية، حيث لاقى البرنامج تفاعل إيجابى من الطلاب مع المعلمين من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات وتلقى الاجابات على الفور.

الجدير بالذكر أنه جرى إطلاق مسابقة تعليمية تفاعلية خلال المنصة وتم منح الفائز المتميز من الشهادتين الثانوية والإعدادية جائزة مالية فورية.