الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع مبادرة الحرير فى الخارجة الزراعية

وكيل التعليم بالوادي
وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد المدارس الثانوية

تفقد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، مقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

جاء ذلك لمتابعة آخر المستجدات بشأن ما تم بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة لتوطين صناعة الحرير، حيث جرى زراعة عقل التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز وتجهيز معامل لتربية الدود لإنتاج الحرير الطبيعي الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وأحد آليات التنمية الزراعية.

ووجه وكيل وزارة التعليم بنشر الوعى الثقافى ونقل الخبرات حول إنتاج الحرير الطبيعى  وتنظيم برامج تدريبية للطلاب لإكسابهم المهارات والخبرات  فى هذا المجال.

وكيل التعليم يرافق اللجنة الوزارية الموفدة لمتابعة العمل بمدرسة we للتكنولوجيا 

رافق المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، لجنة وزارية موفدة من وزارتى التربية والتعليم والإتصالات  لمتابعة منظومة العمل بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية.
تضمنت اللجنة: 
 الدكتور ديفيد نبيل المدير العام لاكاديمية ناس المسئولة عن ادارة وتشغيل المدارس، والدكتور المنشاوي عبد الحليم مدير المدارس اكاديمية ناس، والمهندس احمد حسين ورشا بهاء من الشركة المصرية للاتصالات، ورشا بهاء الشركة المصرية  للاتصالات، والدكتورة رشا فتحي وحدة تشغيل وادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتفقد الوفد الحجرات الدراسية والمعامل والإطمئنان على إنتظام العملية التعليمية والتدريبية بالمدرسة.

وأثناء الزيارة جرى عقد لقاءا موسعا تم فيه مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة من شأنها النهوض والإرتقاء بالعمل وتقديم أفضل خدمة تعليمية أمام الطلاب لإكسابهم المهارات اللازمة والخبرات لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة للعمل بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي.

طلاب المحافظة يتفاعلون مع المنصات التعليمية

أشاد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، بالتعاون الملموس من قبل فريق العمل بالمنصات التعليمية ومعلمى المواد الدراسية المختلفة المشاركين فى تقديم المحاضرات ودعم طلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية.  

يأتى ذلك فى إطار إطلاق المنصات التعليمية  لدعم طلاب المحافظة( on line ) لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية، حيث لاقى البرنامج تفاعل إيجابى من الطلاب  مع المعلمين من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات وتلقى الاجابات على الفور.

الجدير بالذكر أنه جرى إطلاق مسابقة تعليمية تفاعلية خلال المنصة وتم منح الفائز المتميز من الشهادتين الثانوية والإعدادية جائزة مالية فورية.

وكيل التعليم الوادي الجديد مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية لتوطين صناعة الحرير زراعة عقل التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز تجهيز معامل لتربية الدود الحرير الطبيعى

مواد متعلقة

محافظ الوادى الجديد يفتتح مركز صيانة السيارات بالتكوين المهنى

محافظ الوادى يتابع توزيع 250 طن سكر مدعم

"تموين الوادى الجديد" يعلن جاهزية الصوامع لتخزين القمح خلال 2024

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بالعاصمة الإدارية للمحافظة

وكيل صحة الوادى يتفقد وحدات صحية للوقوف على جاهزية المنشآت خلال رمضان

إصابة 16 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباص مع عربة كارو بالخارجة

الندوات التثقيفية والتوعوية بجامعة الوادي الجديد تتصدر الأنشطة الطلابية فى رمضان

"الكلاب الضالة" تجبر أهالي قرية في الوادي الجديد على البقاء بمنازلهم

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة