على غرار المطرية.. قرية الجديدة تنفذ إفطار جماعي سنوي بأطول مائدة في الوادي الجديد

نفذت قرية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، الإفطار الجماعي السنوي للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، على غرار إفطار منطقة المطرية بالقاهرة، حيث تكاتفت الأهالي على تنفيذها لإفطار سكان المنطقة وغيرهم، شمل مئات المواطنين وعددًا من الشخصيات العامة.

وحرص العديد من الشخصيات العامة والرسمية في الوادي الجديد مشاركة سكان قري الجديدة في عادتهم السنوية، والتواجد في مائدة الإفطار، والتراص في الشرفات لمتابعة الأجواء الاحتفالية الجميلة في شوارع منطقتهم.



وقال الحاج عيد سيد أحد أهالي قرية الجديدة، أن أهالي القرية يداومون على تنفيذ هذه الافطار كل عام بمساندة احد رجال الأعمال الذين يقومون بالتمويل لإعداد هذه المائدة سنويا كعادة جميله لا تنقطع حيث تجمع هذه المائدة الأهالي على الحب والترابط والتألف ونبذ المشاحنات إذا وجدت وإزالة الخلافات وحل المشكلات بالتقرب بعضنا البعض.

وأكد عيد، أن القرية تجتمع على قلب رجل واحد لإعداد هذه المائدة التي يجلس عليها الوزير والغفير دون تمييز احتفالًا بشهر رمضان الكريم، والذى شارك فيه الكثير من أهالى قرية الجديدة والقري المجاورة، ويعد هذا اليوم مليء بالبهجة والسعادة سواء داخل البيوت أو على الشرفات او فى الشوارع، الزينة الرمضانية فى كل مكان بالإضافة إلى البالونات الملونة المبهجة التي تزين اجراء المائدة.

وأشار الحاج أحمد زكي أحد أهالي قرية الجديدة، أنه تم الاعداد لتنفيذ أكبر مائدة رمضانية بالوادي الجديد منذ أكثر من شهر تقريبا بتنفيذ اجتماعات ولقاءات مع الشباب والاهالي وسماع الاراء من الجميع وتوزيع المهام على كل الافراد ليشارك بها الجميع لتجرج بمظهر يليق بأهالي القرية الذين تكاتفوا لإنجاحها

وأضاف زكي، أن المائدة كانت تحتوي على 1000 كرسي و300 منضدة مجهزة بكامل محتوياتها، وإنشاء مطبخ على مساحة كبيرة جدًا ليستوعب كميات الأكل التي يتم تجهيزها لتقديمها للصائمين وضيوف الرحمن إستعدادا لإفطارهم وسط فرحة من الأهالي والجميع على تنفيذها ونجاحها على غرار منطقة المطرية بالقاهرة.

وبعث الحاج ناصر سيد عيد أحد أهالي قرية الجديدة المقيمين بالقاهرة، كلمات الشكر والتقدير لأهالي القرية الذين بذلوا قصاري جهدهم لإنجاح هذه المائدة السنوية والتي يجتمع عليها كافة الفئات العمرية ليزيد التكاتف والتلاحم والترابط بين أهالي القرية والعمل على الحب والاخوة ونبذ المشاحنات والخلافات بين الأهالي وبعضها ولتعزيز العلاقات الاسرية والعائلية بين الجميع



وأكد الحاج ناصر سيد، أن محافظة الوادي الجديد تتميز بتنفيذ موائد الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان الكريم بكافة القري لما لها من قيم إيمانية واجتماعية كبيرة، كما أنها تعدّ تقليدًا سنويًا وأحد المشاهد المميزة في هذا الشهر الفضيل في القرى والمدن، وفرصة لتجمع الأهل والأصدقاء والجيران على مائدة واحدة في مظهر اجتماعي قد يتعدى إلى المساعدة في حل المشكلات التي تواجه أهالي الحي الواحد، في يوم مليء بالبهجة والسعادة سواء داخل البيوت أو خارجها.

وثمن الحاج ناصر، دور القيادات التنفيذية بالقرية على الاهتمام بتنفيذ الافطار الجماعي والمشاركة من جانبها بتنظيف الشوارع وتقليم الأشجار وإنارة الأعمدة ورش الطرقات بمعدات الوحدة المحلية في لمسه وفاء وتقدير لروح التعاون والمشاركة من الدولة متمثله في الوحدات المحليه القروية وكافة القطاعات كالكهرباء ومحطات الشرب وغيرها.

وقال الدكتور مختار دياب مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، أن المشهد الذي نراه الآن في قرية الجديدة هو مشهد تاريخي بحت ينم على قوة الترابط والتلاحم بين المواطنين والأهالي بالقرية ضمن حزمة العادات والتقاليد التي تسير على نهجها القرية بأكملها.

جانب من الافطار الجماعي

جانب من الافطار الجماعي

جانب من الافطار الجماعي

جانب من الافطار الجماعي

جانب من الافطار الجماعي

جانب من الافطار الجماعي

جانب من الافطار الجماعي

جانب من الافطار الجماعي

جانب من الافطار الجماعي