مراكز الشباب تقيم احتفاليات ختام الأنشطة الرمضانية فى الوادى الجديد

نفذت مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، احتفاليات ختامي الأنشطة الرمضانية وتوزيع الجوائز على المراكز الأولى في كل الأنشطة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات ومتابعة السيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة، وجمعة عطية وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ففي قرية الجديدة، التابعة لمركز الداخلة، أقام المركز احتفالية ختامي الأنشطة الرمضانية بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والدينية وأهالي القرية وأعضاء المركز تحت رعاية أحمد زكي رئيس مجلس الإدارة.

توزيع جوائز على حفظة القرآن وعلى المراكز المتقدمة لكرة القدم

وتم توزيع جوائز على المراكز المتقدمة لكرة القدم شباب ونشء، وتوزيع جوائز لحفظة القرآن الكريم وبعض الأنشطة الدينية والمشاركين بفقرات شعرية في حفل ختام الأنشطة الرمضانية، كما تم سحب 20 فائزًا في مسابقة السؤال اليومي من 100 مشارك، وخلال الحفل تم عمل فقرة تواشيح وإنشاد ديني من فرقة الإنشاد بقرية الجديدة لتحيي الحفل الكريم الذي اتسم بالحب بين الحاضرين.

احتفالية بختام الأنشطة الرمضانية في قرية بدخلو

وفي قرية بدخلو، قام المركز بتنفيذ احتفالية بختام الأنشطة الرمضانية وتوزيع الجوائز على المراكز الأولى والمتقدمة، أبرزها كأس العضو الراحل الشاب عمرو كامل والذي تمت تسمية دورة كرة القدم هذا العام باسمه تخليدًا لذكراه الطيبة.

وفي قرية الراشدة، أُسدل الستار على فعاليات الأنشطة الرمضانية بالمركز فى حفل مهيب، هو الأكبر على الإطلاق بحضور جماهيري من جميع الفئات العمرية وممثلين للعنصر النسائي.



حيث اختتمت الأنشطة الرمضانية بتكريم المركز الأول والثاني فى المراحل السنية المختلفة وتكريم حفظة القرآن الكريم والفائزين فى مسابقة السؤال اليومى وتكريم الحكام والمنظمين، تخلل الاحتفال عروض فنية وعروض لشعبة الكاراتيه بالمركز وسط إشادة كبيرة من السادة الحضور بحسن التنظيم.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة، والسيد محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرى الراشدة، وعمدة القرية وبعض رجال الأعمال والمشجعين ومشايخ الأزهر الشريف والقيادات الشعبية والتنفيذية وحضور جماهيري كبير من المشجعين.

إقامة هذه الاحتفالات في نهاية الأنشطة الرمضانية تحفز الشباب على المشاركة

من جهته، أكد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن إقامة هذه الاحتفالات فى نهاية الأنشطة الرمضانية وتوزيع الجوائز على الفائزين فى هذه الأنشطة تشجع وتحفز أعضاء المركز على الاشتراك فى جميع أنشطتها سواء الدينية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها.

وأوضح أن الرياضة جزء هام في استراتيجية بناء الإنسان وتعد جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مراكز الشباب تقوم بدورها بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم.

ختام الانشطة الرمضانية بمراكز الشباب

ختام الانشطة الرمضانية بمراكز الشباب

ختام الانشطة الرمضانية بمراكز الشباب

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