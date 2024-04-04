الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الوادي الجديد تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

الحدائق والمنتزهات
الحدائق والمنتزهات تستعد لاستقبال المواطنين خلال العيد

أنهت محافظة الوادي الجديد استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وسط تشديدات أمنية لتأمين المحتفلين ومنع حدوث أي مشكلة تواجه المواطنين.

وتم تجهيز المساجد وساحاتها الملحقة بها لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد وتجهيز الحدائق العامة وتزويدها بألعاب الأطفال، لاستقبال آلاف المواطنين الذين سيحتفلون بعيد الفطر المبارك بعد أيام قليلة، لتكون متنفسًا حضاريًا يستوعب إقبال المواطنين، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأعياد.

من جهته، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية، بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأعمال القائمة ونسب ومعدلات الإنجاز بها والتي تستهدف الحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجَّه محافظ الوادي الجديد، المسؤولين برفع حالة الطوارئ لدرجتها القصوى وإلغاء الإجازات وتشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة الاحتفالات خلال فترة العيد.

ووجَّه الزملوط، بإنهاء الاستعدادات خاصة قطاع الصحة بالمحافظة بالاستعداد التام بجميع المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبيه الازمه وكافه الاستعدات لاستقبال الحالات الطارئة والمفاجئة وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق وتوفير إسطوانات البوتاجاز.

وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة في صلاة عيد الفطر المبارك، وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبا لوقوع طارئ لأية خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد.

وأكد الدكتور مختار دياب، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، تجهيز نحو 600 مسجد بمراكز المحافظة الخمس لاستقبال المصلين لصلاة العيد.

أماكن التنزه في الوادي الجديد

واستعرضت منطقة الوادي الجديد السياحية أماكن التنزه للخروج في العيد بالوادي الجديد بأرخص تكلفة لمعرفة أشهر المواقع السياحية والترفيهية بالمحافظة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، معبد هيبس بالخارجة، مقابر البجوات بالخارجة، وحديقة 30 يونيو، وحديقة حيوان البدربان بمركز الداخلة، بئر ناصر بالخارجة، الممشى السياحي بالخارجة، وبئر الجبل بقرية القصر، ومدينة القصر الإسلامية.

أما في مركز الفرافرة والتي تحتوي على الصحراء البيضاء والصحراء السوداء وبعض الدروب الصحراوية وبعض المنتزهات العامة والخاصة وبعض القرى البيئية والسياحية التي يعشقها المترددين عليها سواء داخل أو خارج المحافظة.

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محافظة الوادي الجديد استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك تشديدات أمنية لتأمين المحتفلين صلاة العيد الحدائق العامة ألعاب الأطفال احتفالات الأعياد رفع حالة الطوارئ

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