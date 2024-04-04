لمتابعة أعمال التطوير.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد عددًا من المدارس بمدينة الخارجة

أجرت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، جولةٍ تفقدية شملت عددًا من المدارس الجاري تطويرها بنطاق بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، والسيد وصفي عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

و تفقّدت نائب محافظ الوادي الجديد مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات ورفع مخلفات أعمال التطوير، واستغلال المساحات الفارغة لعمل مظلات للطلاب ووسائل ترفيهية، وذلك استعدادًا للعودة عقب إجازة عيد الفطر لمبارك.

الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمدرسة الشهيد طلعت ضرغام الابتدائية

كما تفقّدت الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمدرسة الشهيد طلعت ضرغام الابتدائية؛ لاستيعاب طلاب مدرستي صلاح الدين الابتدائية وطلعت ضرغام، ووجهت بتركيب وسائل التهوية بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، كما اطمأنت على سير العملية التعليمية والتقت الطلاب مُشيدةً بالمستوى التعليمي لهم.

وفي سياقٍ متصل، تابعت نائب المحافظ أعمال التوسعات بمدرسة الثانوية بنين، موجهةً بسرعة الانتهاء من الإنشاءات الجديدة وتسليم المبنى في الموعد المحدد؛ تمهيدًا لدخوله الخدمة العام الدراسي 2025- 2026 .

الزملوط يلتقي المواطنين بمسجد "الحصري" بالفرافرة

في سياق آخر، عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ مع المواطنين وذلك عقب آداء صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة الفرافرة، في مستهل جولته التفقدية للمركز، بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية.

ز ناقش عدد من المطالب والشكاوى التي عرضها المواطنون موجهًا بما يلي:

- دراسة وعرض موقف أراضي متخللات المباني لطرحها للراغبين من المواطنين أصحاب المنازل المجاورة.

- التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لتوصيل كابل خط إنترنت.

- سرعة إنهاء إجراءات تشغيل مشروع إنتاج داجني بالمدينة.