نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المركز التكنولوجي بالخارجة

تفقّدت د.حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، يرافقها إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد حسام مدير المركز.

التقت حنان المواطنين داخل المركز؛ للاطمئنان على سهولة ويسر الإجراءات والعمليات داخل المنظومة الإلكترونية للمركز، ومناقشة مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة، والتي حظيت برضاء المواطنين والتأكيد على سهولة التعامل معها.

كما قدّمت التهنئة لفريق عمل ملف التميز الحكومي بمناسبة اختيار المركز ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية ضمن 320 مركز تكنولوجي مشارك بجائزة التميز الحكومي 2024، مُشيدةً بمستوى الخدمات المقدمة، ووجهت بصرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز، متمنيةً مواصلة الجهد المتميز لتحقيق الصدارة بالتصفيات الختامية.

وقامت نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولةٍ تفقدية شملت عددًا من المدارس الجاري تطويرها بنطاق بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، ووصفي عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وتفقّدت مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات ورفع مخلفات أعمال التطوير، واستغلال المساحات الفارغة والمتخللات لعمل مظلات للطلاب ووسائل ترفيهية؛ وذلك استعدادًا للعودة عقب أجازة عيد الفطر لمبارك.

كما تفقّدت الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمدرسة الشهيد طلعت ضرغام الابتدائية؛ لاستيعاب طلاب مدرستي صلاح الدين الابتدائية وطلعت ضرغام، ووجهت بتركيب وسائل التهوية بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، كما اطمأنت على سير العملية التعليمية والتقت الطلاب مُشيدةً بالمستوى التعليمي لهم.

في السياق، تابعت نائب المحافظ أعمال التوسعات بمدرسة الثانوية بنين، موجهةً بسرعة الانتهاء من الإنشاءات الجديدة وتسليم المبنى في الموعد المحدد؛ تمهيدًا لدخوله الخدمة العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.