الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة " ترعاهم فيبدعون" بمكتبة مصر العامة بالوادى الجديد

ورشة عمل بعنوان ترعاهم
ورشة عمل بعنوان ترعاهم فيبدعون

استضافت مكتبة مصر العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، ورشة عمل بعنوان "ترعاهم فيبدعون" بحضور المستشار صلاح ميرغني مدير عام المكتبة، وبمشاركة عدد من المكفوفين من الجنسين.

وقدمت الباحثة هدير مصطفى سعيد، أولى فعاليات ورش عمل مبادرة " ترعاهم فيبدعون" بمكتبة مصر العامة، حاضر فيها محمد أبوالمجد محاضرا من فريق عمل المبادرة، الذي قام بدور كبير في مساعدتهم في طرق التعبئة والتغليف.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور المهمة النظرية والتطبيقية في مجال تعبئة وتغليف التمور، حيث قام المشاركون من المكفوفين بتعبئة وتغليف أطباق من التمور المحشو بالمكسرات والشيكولاتة، وإنتاج عصير التمر بالحليب.

من جانبها، أكدت هدير مصطفى سعيد، منسق المبادرة، أهمية التفاعل الاجتماعي لتنمية أبنائنا في المجالات الثقافية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية، وتوجيههم إلى المسار القويم.

وقدمت "هدير" شرحا وافيا حول كيفية تعامل الأهالي مع الأطفال، خاصة ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن المبادرة تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس مجلس الوزراء، من خلال برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية الذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني- الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية التي كانت الانطلاقة الأولى لها من مكتبة مصر العامة؛ باعتبارها الجهة الشريكة الأولى.

جانب من ورشة عمل ترعاهم فيبدعون
جانب من ورشة عمل ترعاهم فيبدعون
جانب من ورشة عمل ترعاهم فيبدعون
جانب من ورشة عمل ترعاهم فيبدعون
جانب من ورشة عمل ترعاهم فيبدعون
جانب من ورشة عمل ترعاهم فيبدعون
جانب من ورشة عمل ترعاهم فيبدعون
جانب من ورشة عمل ترعاهم فيبدعون
مكتبة مصر العامة الوادي الجديد انطلاق ورشة عمل ترعاهم فيبدعون طرق التعبئة والتغليف تغليف التمور التنشئة الاجتماعية

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