طرح خضر وفاكهة بأسعار مخفضة بالوادي الجديد.. وإقبال كبير من المواطنين

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أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، مبادرة لخفض أسعار الخضر والفاكهة بالشوادر والمنافذ الخاصة بالوحدات المحلية، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، وبالتعاون مع بعض أصحاب المزارع والصوب الزراعية بالمركز والتى تهدف إلى توفير الخضروات الأساسية والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك تخفيفاً عن كاهل الأسر الواحاتية وبعيداً عن جشع التجار وإحتكار الأسعار.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن المبادة تستهدف خفض أسعار الخضر والفاكهة بالشوادر الخاصة بالوحدات المحليه والمنافذ التابعة لها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الواحاتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الطماوي أن أسعار الخضر والفاكهة تنخفض عن الأسواق الخارجية بنسبة 50% وعلى سبيل المثال وليس الحصر، حيث تراوحت كيلوا الطماطم اليوم من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسجل كيلو البطاطس 10 جنيهات، وسجل البصل سعر 15 جنيها للكيلو، وسجل كيلو البازنجان 10 جنيهات، فيما سجل العنب البناتي سعر 25 جنيه وكذلك العنب الاحمر بنفس سعر العنب البناتي، وسجلت المانجو سعر من 25 جنيها وحتى 40 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح الطماوي أن المبادرة مستمرة طوال أيام الأسبوع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق للتيسير على المواطنين وعن كاهل الأسر الواحاتية.