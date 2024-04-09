رئيس مركز الداخلة يشهد احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بالمجمع الإسلامى بموط

شهد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام، رئيس مركز ومدينة الداخلة، الاحتفالية الكبرى التى نظمها مجلس إدارة المجمع الإسلامى بدار مناسبات المجمع الإسلامى الكبير بموط للاحتفال بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور النائب حمدى محمد حسن عضو مجلس النواب، وحامد محمد عبدالله نائب أول مركز الداخلة، والشيخ أشرف نمر مدير إدارة الإوقاف بالداخلة، ومجدى حسين رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامى والمهندس ناصر حنفى مدير عام الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف، والحاج عربي يماني رئيس الغرفة التجارية بالوادي الحديد، وأعضاء مجلس إدارة المجمع الإسلامى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية.



وخلال كلمته، قدم اللواء ياسر كمال رئيس المركز التهنئة لجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي تشجيعًا وتحفيزًا لهم على الاستمرار في حفظ كتاب الله، والتمسك بكلام الله عز وجل، حيث يعد القرآن الكريم قيمة روحية تطمئن معه النفس بالسكينة والرحمة، لافتا إلى أن تحفيظ القرآن يساعد على التنشئة الصحيحة والأخلاق الحميدة، والتحصين ضد الأفكار الهدامة، مؤكدا على أهمية أن يكون حفظ القران الكريم حافزا على العطاء والعمل بكل جد واتقان من اجل تقدم وطننا الغالى مصر

ووجه كاللواء ياسر كمال، الشكر والتحية والتقدير لمجلس إدارة المجمع الإسلامى وجميع القائمين على تحفيظ القرآن الكريم، على ما يبذلونه من مجهود كبير لتحفيظ القرأن الكريم، متمنيا من الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم.

وأكد أشرف نمر مدير إدارة الأوقاف بالداخلة، أن كثير من الناس يغفلون عن فوائد حافظ القرآن الكريم ومرتبته التي أعدها الله تبارك وتعالى لحفظة كتابه، مؤكدًا أن فوائد القرآن الكريم عديدة، منها أنه حافظ القرأن من أهل الله وخاصته، وأن القرأن يرفع صاحبة، رفعة القدر في الدنيا، حافظ القرآن مغبوط في الدنيا والآخرة فإن أهل الدنيا يغبطون حافظ القرآن على المكانة التي وصل إليها بحفظه لكتاب الله.

وفي نهاية الاحتفالية حرص رئيس مركز الداخلة على تكريم حفظة القران الكريم والعمال ومقيمى الشعائر بالمجمع الإسلامي.

رئيس مركز الداخلة يكرم حفظة القرأن الكريم

رئيس مركز الداخلة يكرم حفظة القرأن الكريم

رئيس مركز الداخلة يكرم حفظة القرأن الكريم

رئيس مركز الداخلة يكرم حفظة القرأن الكريم

رئيس مركز الداخلة يكرم حفظة القرأن الكريم

رئيس مركز الداخلة يكرم حفظة القرأن الكريم

رئيس مركز الداخلة يكرم حفظة القرأن الكريم

رئيس مركز الداخلة يكرم حفظة القرأن الكريم