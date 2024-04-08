141 مسجدا و11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالوادي الجديد

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش 11 ساحة كبرى و141 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة؛ لآداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجاهزية التامة ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية استعدادا لعيد الفطر المبارك وتشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز الإدارية الخمس لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة.

وأنهت محافظة الوادي الجديد استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وسط تشديدات أمنية لتأمين المحتفلين ومنع حدوث أي مشكلة تواجه المواطنين.

ووجَّه محافظ الوادي الجديد، المسؤولين برفع حالة الطوارئ لدرجتها القصوى وإلغاء الإجازات وتشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة الاحتفالات خلال فترة العيد.

وأكد الدكتور مختار دياب مدير عام مديرية الاوقاف بالوادي الجديد، تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لمتابعة جميع شئون المساجد والترتيبات اللازمة لما قبل صلاة العيد وأثناء الصلاة وبعدها، والانتهاء من خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة في صلاة عيد الفطر المبارك، وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبا لوقوع طارئ لأية خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد، وتجهيز المساجد بمراكز المحافظة ومتابعتها المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات، وتوفير الفرش اللازم وكافة المستلزمات من خلال دعم وزارة الأوقاف

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد



ويحين موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد في تمام الساعة 6:05 صباح يوم 10 أبريل 2024، حيث تنطلق تكبيرات العيد الخاصة بالعيد ويبدأ المواطنين التوافد بالآلاف على المساجد الكبري وساحات الصلاة.

الجدير بالذكر، تتكون صلاة عيد الفطر المبارك من ركعتين تُجزأ إقامتهما مثل باقي الصلوات.

كما تنطبق على صلاة العيد السنة النبوية والهيئة كمثيلتها من الصلوات، حيث من ينوي صلاة العيد، لابد أن يكبر في البداية سبع تكبيرات سواء كانت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية تكبيرة خمسًا القيام والركوع، وتكبيرات قبل القراءة.