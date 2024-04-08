الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية لـ"الرول بول"

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يشهد نهائي بطولة اليد بالباتيناج

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ختام الأنشطة الرمضانية بالدورة الرياضية لفريق الرول بول (كرة اليد بالباتيناج) والتي أقيمت على ملاعب مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في ختام المباراة بتسليم كأس الدورة للفريق الفائز بالمركز الأول، مشيدًا بأداء الفريق الذي ينافس ضمن الخمسة فرق الأولى على مستوى الجمهورية.

 توجيه بتكثيف وتنوع الأنشطة الرياضية بالمركز

كما وجه بتكثيف وتنوع الأنشطة الرياضية بالمركز، وكذلك الدورات التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة من المكفوفين واختيار أفضل العناصر منهم للعمل كمدربين بالمركز.

من ناحية أخرى، قرر محافظ الوادي الجديد منح 4 رحلات عمرة عن طريق القرعة ل 2 من المكفوفين و2 من لأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، كما منح عدد من المكافآت المالية للمتميزين رياضيًا من ذوي الهمم والعاملين بالمركز.

محافظ الوادي الجديد الأنشطة الرمضانية فريق الرول بول كرة اليد بالباتيناج ذوى الاحتياجات الخاصة

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