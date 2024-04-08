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محافظات

للتهنئة بعيد الفطر.. محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات

وفد الكنيسة يهنئ
وفد الكنيسة يهنئ محافظ الوادي بعيد الفطر

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور وفد من الكنيسة.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لمشاعر التآخي والمحبة التي تجمع بين جميع أطياف الشعب المصري، وتؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، مُوجهًا عظيم شكره واعتزازه لهذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

وتلقّى المحافظ، هديةً من الكنيسة تحمل صورة "قبة الصخرة" وفاءً للقضية الفلسطينية، راجيًا الله أن تنتهي هذه المحنة وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان.

محافظ الوادي الجديد نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد راعي كنيسة السيدة العذراء عيد الفطر المبارك الكنيسة

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