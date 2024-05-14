الثلاثاء 14 مايو 2024
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بتركيب محطة الغاز الدائمة لتوصيل الخدمة للمرحلة الثانية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة الغاز

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال التشطيبات الجارية بمشروع  إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة على مساحة ١٠ آلاف م٢ على الطريق الدائري بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجاري تركيب محطة التخفيض الدائمة، التي تغطي احتياجات المدينة من الغاز، موجهًا بسرعة تركيبها والانتهاء من الأعمال للتوسع في توصيل الخدمة للمرحلة الثانية من أحياء المدينة.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ شبكات بطول ١٦٤ كم بأحياء المرحلة الثانية، تمهيدًا لفتح باب التعاقدات للمواطنين.

 

الزملوط يتابع التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

 

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه السيد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين

وتابع بدء اطلاق التيار الكهربائي وربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الموحدة، كما تفقد أعمال فرش وتأثيث تجهيزات حضانة الأطفال الملحقة لخدمة العاملات بالعاصمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والنظافة العامة بالموقع، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد.

 

أعمال تطوير ممشى مدينة الخارجة

 

وتابع محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، موجّها بإنشاء جداريات فنية لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة، وتخصيص مساحة من الممشى كمرسم للأطفال وإجراء مسابقات فنية بين طلاب المدارس، كما شدد على طلاء واجهات المنازل بالمناطق المحيطة والمُطلة على الممشى؛ حفاظًا على المظهر الجمالي، ومراجعة صلاحية أعمدة الإنارة بطول الممشى.

محافظ الوادي الجديد أعمال التشطيبات الجارية إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة تركيب محطة التخفيض توصيل الخدمة للمرحلة الثانية فتح باب التعاقدات

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