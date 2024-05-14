وكيل التعليم الوادي الجديد يتابع انتظام طلاب صفوف النقل بلجان الامتحانات

تابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم، انتظام طلاب المحافظة بصفوف النقل داخل لجان الامتحانات المجهزة في جميع الإدارات التعليمية.

جاء ذلك من داخل غرفة العمليات المنعقدة منذ الصباح لمتابعة سير العمل بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية وجميع المعنيين من أعضاء الغرفة.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن اليوم تختتم أعمال الامتحانات لصفوف النقل بالتعليم الابتدائي والإعدادي ومستمرة لصفوف النقل بالتعليم الثانوي عام وفني.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 7 مايو الجاري نحو 35 ألف طالب وطالبة، موزعين على 335 لجنة بالإدارات التعليمية الخمس، كما جرى توفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

من جهته، أوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية والصف الثاني الثانوي العام (إلكترونيًا)، والصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالإضافة لطلاب الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي. فضلًا عن انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام، غدا الخميس

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتهاء كافة الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني حيث تعقد الامتحانات وفق الجداول التي تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل والجاهزية لانطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل غد الأربعاء للمراحل التعليمية الابتدائي، الإعدادي، والثانوي (عام وفني)، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والفصل الواحد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الانتهاء والجاهزية لاستقبال الطلاب بلجان سير الامتحانات في جميع مدارس المحافظة وجرى تكثيف المتابعات الميدانية للاطمئنان على كل الإجراءات اللازمة لسير العمل بكل دقة ويسر.