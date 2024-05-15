الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع وجبات خفيفة على الطلاب أمام اللجان الامتحانية في الوادي الجديد (صور)

توزيع وجبات خفيفه
توزيع وجبات خفيفه ومياة على الطلاب

وزع مديرو المدارس الإعدادية ومسؤلي الامتحانات، وجبات خفيفة ومياه معدنية لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق الامتحانات التي تشهدها جميع المدارس اليوم بالوادي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، بتوفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب.

 

جرى توزيع وجبات خفيفة على الطلاب أمام لجان امتحانات الشهادات العامة والأزهرية قبل دخولهم اللجان الامتحانية لكسر حاجز الرهبة والقلق عند الطلاب أثناء دخولهم اللجان الامتحانية.


جاهزون لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية و5 غرف عمليات منذ الصباح


ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اجتماعا موسعا وقيادات تعليم المحافظة بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعبر شبكة الفيديو كونفرانس مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء مراكز توزيع  امتحانات الإعدادية والمعنيين.

 

وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم، إنهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية  2023_ 2024 فى جميع الإدارات التعليمية.

 

ولفت إلى أنه جرى تجهيز جميع اللجان وكذا نقل وتوزيع صناديق الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية وربطها مع غرف عمليات فرعية فى جميع الإدارات التعليمية الخمس جرى تجهيزها بأحدث التقنيات للتواصل  على مدار  الساعة ومتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة.

 

وشدد على مجموعة من الاشتراطات والالتزامات منها التنبيه على الطلاب بأن تكون الإجابة بالقلم الجاف الأزرق ويمنع استخدام الاقلام الرصاص والاقلام الملونة المخالفة، حظر اصطحاب التليفون المحمول لأى عضو منتدب داخل اللجنة وكذلك الطالب ولا يوجد تليفون إلا مع رئيس اللجنة فقط، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية، التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى تجاوزات.

 

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مديري المدارس الإعدادية مسؤلي الامتحانات وجبات خفيفة الشهادة الاعدادية انطلاق الامتحانات الشهادات العامة و الأزهرية امتحانات الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

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