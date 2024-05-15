الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

سيارة المصاب
سيارة المصاب

أصيب شخص بمحافظة الوادي الجديد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق “الداخلة - الخارجة” وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لامن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق “الداخلة - الخارجة”، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج

وتبين إصابة “محمد رزق - 32 سنة” ويعمل مهندس مساحه من منطقة حلوان وتم نقله إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الوادي الجديد انقلاب سيارة ملاكى الحادث مستشفى الخارجة شرطة النجدة

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