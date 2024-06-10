مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى محافظات مصر

يشغل أذهان المسلمين مع أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة معرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 10-6- 2024 في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ظ

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 30: 4 ع

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 7:56 م

موعد صلاة العشاء 9:28 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم 4:07 ص

موعد صلاة الظهر اليوم 12:59 ظ

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 4:37 ع

موعد صلاة المغرب 8:03 م

موعد صلاة العشاء اليوم الاثنين 9:38 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ظ

موعد صلاة العصر اليوم 4:27 ع

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء اليوم الاثنين 9:26 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم 4:04 ص

وقت صلاة الظهر 12:42 ظ

موعد صلاة العصر اليوم 4:12 ع

وقت صلاة المغرب 7:39 م

وقت صلاة العشاء اليوم الاثنين 9:07 م.

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ظ

موعد صلاة العصر 11: 4 ع

موعد صلاة المغرب اليوم 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:04 م.