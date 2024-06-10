الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يشغل أذهان المسلمين مع أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة معرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 10-6- 2024 في محافظات مصر.

 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ظ

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 30: 4 ع

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 7:56 م

موعد صلاة العشاء 9:28 م.

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم 4:07 ص

موعد صلاة الظهر اليوم 12:59 ظ

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 4:37 ع

موعد صلاة المغرب 8:03 م

موعد صلاة العشاء اليوم الاثنين 9:38 م.

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ظ

موعد صلاة العصر اليوم 4:27 ع

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء اليوم الاثنين 9:26 م.

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم 4:04 ص

وقت صلاة الظهر 12:42 ظ

موعد صلاة العصر اليوم 4:12 ع

وقت صلاة المغرب 7:39 م

وقت صلاة العشاء اليوم الاثنين 9:07 م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يونيو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ظ

موعد صلاة العصر 11: 4 ع

موعد صلاة المغرب اليوم 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:04 م.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين الصلاة اليوم الاثنين 10 يونيو مواعيد الصلاة اليوم محافظات مصر الصلاة اليوم الصلاة مواعيد الصلاة

مواد متعلقة

فى العشر الأوائل من ذى الحجة.. دعاء رائع من الشيخ رمضان عبد المعز

صيغ أدعية يوم عرفة 1445.. وموعد عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة الفارعة الفلسطينية

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

بعد فوز ساحق لحزبها.. زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية: مستعدون لتولى السلطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية