السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

4 مصابين فى حادث تصادم بمركز الداخلة بالوادى الجديد

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

أُصيب 4 أشخاص، قبل قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق موط- القصر بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق موط- القصر، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتبين إصابة كل من: علي إسماعيل مبارز، 33 سنة، رأفت محمود عثمان، عمران علي عمران، 60 سنة، أحمد عمران علي، 19 سنة، وجميعهم من قرية بدخلو بمركز الداخلة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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