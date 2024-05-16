الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتظام الطلاب بلجان الإعدادية في الوادي الجديد

داخل اللجان الامتحانية
داخل اللجان الامتحانية

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، انتظام طلاب إتمام الشهادة الإعدادية، داخل اللجان فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالوادي الجديد، حيث يؤدي طلاب العام واللغات، اليوم الامتحان بمادة الجبر، فيما يؤدي طلاب الأمل للصم والمهني الامتحان بمادة اللغة الانجليزية فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية.

ومن داخل غرفة العمليات بالمديرية وعبر الفيديو كونفرانس تابع وكيل وزارة التربية والتعليم سير أعمال الامتحانات مع مديري الإدارات التعليمية، مشددًا على الجميع حال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها فورًا لضمان تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الطلاب الامتحانات بكل يسر وسهولة.

ووجَّه وكيل التعليم بالمحافظة، الشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول لإنجاح العمل والحرص الدائم على مصلحة الطلاب.

وانطلقت أمس الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وكيل التعليم الوادي الجديد الشهادة الاعدادية ثانى أيام إمتحانات الفصل الدراسي الثاني الامتحان بمادة الجبر

مواد متعلقة

"عمال مصر.. كفاح وتنمية".. ندوة بإعلام الخارجة (صور)

"تعليم الوادي الجديد" تهنئ طلاب ذوي الهمم بحصولهم على ذهبية ألعاب القوي

إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

بـ 8 أصناف.. الوادي الجديد الإولى في إنتاج التمور بطاقة انتاجية 175 ألف طنا

مع انطلاقها.. محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بالخارجة

توزيع وجبات خفيفة على الطلاب أمام اللجان الامتحانية في الوادي الجديد (صور)

نائبة محافظ الوادى الجديد: 81 مليار جنيه حجم المشروعات الجديدة فى المحافظة

تكريم 212 فنى تمريض فى احتفالية تخرج أول دفعة للمعهد الفنى الصحى بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

عطل فى الخط الثانى لمترو الأنفاق.. وتشغيله بسرعات أقل

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

فوق الـ70 مجانًا.. أسعار تذاكر واشتراكات كبار السن بمترو الأنفاق

آخرهن نسرين طافش.. فنانات فى المحكمة وسجن النساء

القيادة المركزية: جنود أمريكيون ثبتوا رصيفًا مؤقتًا على الشاطئ بغزة

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تعكس الإحباط من سياسة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 223 للعدوان.. القصف الإسرائيلى متواصل بكل مناطق غزة وتوقف معظم المستشفيات

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تعكس الإحباط من سياسة نتنياهو

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال