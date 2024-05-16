انتظام الطلاب بلجان الإعدادية في الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، انتظام طلاب إتمام الشهادة الإعدادية، داخل اللجان فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالوادي الجديد، حيث يؤدي طلاب العام واللغات، اليوم الامتحان بمادة الجبر، فيما يؤدي طلاب الأمل للصم والمهني الامتحان بمادة اللغة الانجليزية فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية.

ومن داخل غرفة العمليات بالمديرية وعبر الفيديو كونفرانس تابع وكيل وزارة التربية والتعليم سير أعمال الامتحانات مع مديري الإدارات التعليمية، مشددًا على الجميع حال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها فورًا لضمان تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الطلاب الامتحانات بكل يسر وسهولة.

ووجَّه وكيل التعليم بالمحافظة، الشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول لإنجاح العمل والحرص الدائم على مصلحة الطلاب.

وانطلقت أمس الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.